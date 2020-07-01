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رياضة

الدوري الإنجليزي .. ليستر سيتي يسعي للحفاظ على المركز الثالث أمام إيفرتون

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:44 ص
ليستر سيتى
ليستر سيتى
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عبدالله هشام
يحل فريق ليستر سيتي ضيفا على إيفرتون اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج " . 

ويسعى فريق ليستر سيتي لإجتياز أحزانه بعد الخسارة أمام فريق تشيلسي في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ومصالحة جماهيره والمحافظة على المركز الثالث في جدول الترتيب . 

علي جانب آخر يدخل فريق إيفرتون المباراة بهدف تحسين مركزه في جدول الترتيب والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة بينما جاء فريق إيفرتون في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة .  
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