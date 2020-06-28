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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يصطدم بـ ليستر.. ومانشستر سيتي في ضيافة نيوكاسل

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:20 ص
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي
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محمد السعيد
يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الأخير على مانشستر سيتي بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مدربه لامبارد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب هذا الموسم.

في المقابل يطمح ليستر سيتي في استغلال عامل الأرض لخطف الفوز من البلوز، ومواصلة مشوراه في البطولة.

ويحل اليوم ايضا ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي ضيفا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بينما يستضف آرسنال نظيره شيفيلد.

يذكر أن فريق  مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
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