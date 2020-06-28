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رياضة

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ليستر سيتي

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:20 م
لقاء تشيلسي وليستر
لقاء تشيلسي وليستر سيتي
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حسام الحارتي
تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؛ عقب فوزه على نظيره ليستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، في إطار دور ربع النهائي من البطولة على ملعب "كينج باور".

سيطر التعادل السلبى، على أحداث الشوط الأول، والذى شهد انحصار اللعب فى وسط الملعب، ولم ينجح أى من الفريقين فى هز الشباك.

وفى الشوط الثاني تمكن روس باركلي من إحراز هدف تأهل تشيلسي لدور نصف النهائي في الدقيقة 63 بعد متابعته لعرضية البرازيلي ويليان.


وضم تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كاباييرو

خط الدفاع: جيمس رييس - زوما - روديجر - إيميرسون

خط الوسط: جيلمور - كانتى - ماونت

خط الهجوم: ويليان - بوليسيتش – أبراهام

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