تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ليستر سيتي

سيطر التعادل السلبى، على أحداث الشوط الأول، والذى شهد انحصار اللعب فى وسط الملعب، ولم ينجح أى من الفريقين فى هز الشباك.





وفى الشوط الثاني تمكن روس باركلي من إحراز هدف تأهل تشيلسي لدور نصف النهائي في الدقيقة 63 بعد متابعته لعرضية البرازيلي ويليان.









وضم تشكيل تشيلسي: