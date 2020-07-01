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كل خطوة محسوبة..مستشار الرئيس للصحة: مصر تمر بمرحلة توازن فى أزمة كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:04 ص
دكتور محمد عوض تاج
دكتور محمد عوض تاج الدين
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن الدولة المصرية منذ أول لحظة من أزمة كورونا، وهي مستعدة وواضعة خطة طويلة المدى، لمواجهة الأزمة، وهو ما يظهر تأثيره حاليا على الاقتصاد المصري، الذي تضرر بشكل خفيف.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة راعت عند وضع خطتها، لمواجهة أزمة كورونا، الحفاظ على الإقتصاد القومي المصري من التضرر، موضحا أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية حاليا مرحلة متوازنة.

وتابع  قائلا:" كل خطوة محسوبة" و إجراءات الفتح الجزئي، جاءت ضمن إجراءات مشددة واضحة من الدولة، تراعي صحة المواطن والحفاظ على الإقتصاد.

ولفت " تاج الدين" إلى أن إجراءات عودة السياحة، اشتملت على أقل ثلاث محافظات، في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار "تاج الدين" إلى أن الدولة بذلت أقصي جهدها، خلال المرحلة الماضية، موضحا أن هناك خطط طويلة وقصيرة ومتوسطة المدى، كما نؤكد على ضرورة مشاركة كافة المواطنين للمرور من الأزمة.

وشدد "تاج الدين" على ضرورة استخدام الكمامات الآمنة والمعقمة، لحماية الشخص، وحماية الآخرين من خطر الإصابة، لافتا إلى أنه من المتوقع إيجاد لقاح لفيروس كورونا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
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