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محمد عوض تاج الدين: لازلنا في مرحلة التفاوض للحصول على عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:26 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقا
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البهي عمرو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقاية، إن هناك ثلاثة عوامل لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وهى أن هذا المرض يكون به زيادة تدريجية فى الحالات وبعد ذلك ثبات وبعد ذلك ينتهي" وأن زيادة أعداد الإصابات أمرا متوقعا، والحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة أجريدت ما يزيد عن 100 ألف تحليل الـpcr .


وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إلى أنه الحكومة تجري تحاليل دورية للطواقم الطبية للتأكد من سلامتهم.

وناشد المواطنين بضرورة الاتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قائلا: "يجب على المواطنين الابتعاد عن التجمعات واستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة"، وأكد أن الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار المرض.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: "مازالنا في مرحلة التفاوض للحصول على عقار ريمديسيفير  لعلاج مصابي كورونا"، مضيفا الحكومة تتابع كل التجارب العلاجية في العالم وتطبق ما يتناسب معنا من أجل الوصول لنسب شفاء عالية.

وأكد أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تجتمع بشكل دوري وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره.

وتطرق مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، في حديثه عن دعم مصر لأفريقيا، مؤكدا أن مصر تساند إفريقيا من أجل محاربة فيروس كورونا.

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