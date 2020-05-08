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مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلق على القرارات المتعلقة بتعديل الحظر في عيد الفطر

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:29 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصح
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البهي عمرو

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، المواطنين بالالتزام بتعليمات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، ويجب على الجميع الابتعاد عن التجمعات واستخدام الكمامات والكحوليات.


وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامي رامي رضوان أن الدولة تسعى لعمل توازن بين الحياة العامة والاقتصادية والصحية للحد من انتشار الفيروس وعلينا الوقوف بجانب الدولة.


وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن هناك بعض الأشخاص ينشرون أشياءً غير صحية على السوشيال ميديا وعلينا توخي الحذر.


ولفت مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن القرارات الخاصة بتعديل الحظر فى عيد الفطر متروكة للجنة المخصصة وكشف أن هناك لجنة تتابع كل ما هو جديد وتتخذ الإجراءات المناسبة.


وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة، إلى أننا نتابع كل التجارب العلاجية فى العالم ومطبق ما يتناسب معنا من أجل الوصول لـنسب شفاء عالية.

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