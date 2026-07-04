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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكاميرا صورته.. القبض على متهم بسرقة لاب توب من داخل عقار بينى سويف

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من جامع قمامة لقيامه بسرقة جاهز "لاب توب" خاص بنجلته من داخل أحد العقارات ببنى سويف .
 


 بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (أمين مخزن - مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 15/ يونيو المنقضى وحال قيام نجلته بوضع متعلقاتها بمدخل العقار محل سكنها بدائرة مركز شرطة بنى سويف قام أحد الأشخاص بسرقة جاهز "لاب توب" خاص بها ، وبسؤال نجلته أيدت ذلك .

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ("له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وتم بإرشاده ضبط (جهاز اللاب توب المستولى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى جامع قمامة

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