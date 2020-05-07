مستشار الرئيس لشؤون الصحة: أجرينا ما يزيد على 100 ألف تحليل PCR

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقاية، إن هناك ثلاثة عوامل لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وهى : هذا المرض يكون به زيادة تدريجية فى الحالات وبعد ذلك ثبات وبعد ذلك ينتهي".





وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامي رامي رضوان أن، هذا الزيادة فى الأرقام متوقعة و الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام.

وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة ، أن الدولة تقوم بعمل فحوصات و وإشاعات PCR، مؤكدًا أن الفحوصات تجاوزت الـ 100 ألف تحليل.





ولفت مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن، الدولة تقوم بتتبع الحالات المخالطة للمصابين و الدولة تقوم بعمل تحاليل دورية للطواقم الطبية للتأكد من سلامتهم.





وأشار مستشار الرئيس لشؤون الصحة ، إلى أن، مصر تساند أفريقيا من أجل محاربة فيروس كورونا.