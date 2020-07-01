25 يوليو موعد انطلاق الدورى الصيني لكرة القدم

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز يوم 25 يوليو الجاري بعد تأجيلها 5 اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .





وكان من المقرر بدء الموسم الجديد من بطولة الدورى الصينى في فبراير الماضي الا ان ظهور فيروس كورونا المستجد ادي الي تأجيل المسابقة .





وستقام بطولة الدورى الصيني في مدينتى سوجو وداليان لتقليل خطر اصابة اللاعبين والقائمين علي الرياضة الاصابة بفيروس كورونا المستجد مع فرض اجراءات احترازية صارمة .





كما تقرر اقامة البطولة دون حضور جماهيري الفترة المقبلة وتمهيدا لإستئناف باقي منافسات الرياضات المختلفه .





ومن المتوقع ان تقام المسابقة دون حضور اللاعبين الاجانب بسبب غلق الصين المطارات وعدم استضافة اجانب خوفا من انتشار فيروس كورونا .