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رياضة

25 يوليو موعد انطلاق الدورى الصيني لكرة القدم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:08 ص
الدورى الصيني
الدورى الصيني
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز يوم 25 يوليو الجاري بعد تأجيلها 5 اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وكان من المقرر بدء الموسم الجديد من بطولة الدورى الصينى في فبراير الماضي الا ان ظهور فيروس كورونا المستجد ادي الي تأجيل المسابقة . 

وستقام بطولة الدورى الصيني في مدينتى سوجو وداليان لتقليل خطر اصابة اللاعبين والقائمين علي الرياضة الاصابة بفيروس كورونا المستجد مع فرض اجراءات احترازية صارمة . 

كما تقرر اقامة البطولة دون حضور جماهيري الفترة المقبلة وتمهيدا لإستئناف باقي منافسات الرياضات المختلفه . 

ومن المتوقع ان تقام المسابقة دون حضور اللاعبين الاجانب بسبب غلق الصين المطارات وعدم استضافة اجانب خوفا من انتشار فيروس كورونا .
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