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تعليم

حصول طبيب بجامعة القناة علي جائزة أفضل خريجي الزمالة الأمريكية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:52 م
الطبيب الحائز على
الطبيب الحائز على افضل خريجي الزمالة الأمريكية
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انجي هيبة
اعلن الدكتور اسامة عنتر عميد كلية طب جامعة قناة السويس،  علي حصول طبيب بالكلية علي جائزة  افضل خريجي الزمالة الأمريكية.
 
وحصل الدكتور وجدي طلعت رئيس قسم التعليم الطبي جائزة افضل خريجي الزمالة الأمريكية، في خطوة غير مسبوقة.

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وتم اختيار العالم الكبير ورائد التعليم الطبي في مصر بل والعالم العربي والافريقي ضمن اثنين من افضل خريجي الزمالة الأمريكية في التعليم الطبي FAIMERوالمنبثقة من مؤسسة ECFMG الأمريكية وذلك علي مدي عشرون عاما منذ إنشائها.

وقد شكل FAIMER لجنة خاصة لدراسة خصائص القيادة للدكتور وجدي لنشرها في صورة دراسة حالة (Case Study)
لالهام الآخرين من خريجي هذه الزمالة.
حصول طبيب بجامعة القناة علي جائزة أفضل خريجي الزمالة الأمريكية
حصول طبيب بجامعة القناة علي جائزة أفضل خريجي الزمالة الأمريكية
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