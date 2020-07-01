سميرة احمد تكشف لـ صدى البلد آخر تطورات مسلسل بالحب هنعدى





وقالت سميرة أحمد فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان العمل متوقف حاليا بسبب بعض الظروف الانتاجية ولكن انتهى مؤلفه الكاتب يوسف معاطى من كتابة العمل ككل وننتظر الجهة الانتاجية للبدء فى تصويره.





اقرا ايضا





وكانت سمير احمد كشفت عن نيتها العودة الى السينما من خلال عمل اسرى يتناسب مع عودتها بعد غياب طويل عن السينما.





وقالت سميرة احمد : انها اتفقت مع المؤلف يوسف معاطى على كتابة فيلم جديد تعود من خلاله الى السينما بعد غيابها.





يذكر ان مسلسل " بالحب هنعدى " ، من تأليف يوسف معاطى ، ويشارك فى بطولته كل من يوسف شعبان وحسين فهمى ورانيا فريد شوقي.