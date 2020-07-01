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فن

سميرة احمد تكشف لـ صدى البلد آخر تطورات مسلسل بالحب هنعدى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:57 م
سميرة احمد
سميرة احمد
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنان سميرة احمد ، عن اخر تطورات مسلسلها الجديد "بالحب هنعدى" والذى كانت تقوم بالتحضير له منذ فترة قليلة. 

وقالت سميرة أحمد فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان العمل متوقف حاليا بسبب بعض الظروف الانتاجية ولكن انتهى مؤلفه الكاتب يوسف معاطى من كتابة العمل ككل وننتظر الجهة الانتاجية للبدء فى تصويره. 

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وكانت سمير احمد كشفت عن نيتها العودة الى السينما من خلال عمل اسرى يتناسب مع عودتها بعد غياب طويل عن السينما.

وقالت سميرة احمد : انها اتفقت مع المؤلف يوسف معاطى على كتابة فيلم جديد تعود من خلاله الى السينما بعد غيابها.

يذكر ان مسلسل " بالحب هنعدى " ، من تأليف يوسف معاطى ، ويشارك فى بطولته كل من يوسف شعبان وحسين فهمى ورانيا فريد شوقي.
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