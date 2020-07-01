سامح شكرى: اثيوبيا ترفض دائمًا وساطة أى طرف فى قضية سد النهضة.. فيديو

قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن قضية سد النهضة أصبحت من القضايا المنظورة أمام مجلس الأمن، ويتم تناولها عند الحاجة ويتطلع المجلس بمسؤليته تجاهها، مؤكدًا أن مجلس الأمن يضطلع بسؤولياته تجاه سد النهضة.
وأضاف وزير الخارجية، فى لقاء عبر فضائية " العربية"، أنه منذ بدء المفاوضات منذ السنوات الستة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئاسة الجمهورية ، وكانت اثيوبيا ترفض دائمًا وساطة أى طرف، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الست الماضية مصر قامت بعدة جولات من المفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، مضيفًا أنه تم عرض نقل الامر كليًا للبنك الدولى ولكن كان هناك رفض اثيوبي، كما اقترحنا تدخل الوسطاء ولكن اثيوبيا كانت ترفض تدخل أى وسطاء فى المفاوضات.
وأوضح أنه لا بد من معرفة أن مصر لجأت للإطار الافريقي أكثر من مرة لبحث قضية سد النهضة وعقد اجتماع قمة افريقي، منوهًا أن طول تناول قضية سد النهضة وعدم احراز تقدم فيه حتى الان ادى إلى وجود توتر ومخاطر.
وأكمل أن قضية سد النهضة أصبحت فى حيازة مجلس الامن، وسيظل يبحثها حتى يتم الوصول لاتفاق بين الدول الثلاثة، كما ان الولايات المتحدة الامريكية طالبت بموافاة المجلس بتقارير دورية.