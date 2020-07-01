سامح شكرى: اثيوبيا ترفض دائمًا وساطة أى طرف فى قضية سد النهضة.. فيديو

منذ بدء المفاوضات منذ السنوات الستة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئاسة الجمهورية ، وكانت اثيوبيا ترفض دائمًا وساطة أى طرف، مشيرًا

إلى أنه خلال السنوات الست الماضية مصر قامت بعدة جولات من المفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، مضيفًا أنه تم عرض نقل الامر كليًا للبنك الدولى ولكن كان هناك رفض اثيوبي، كما اقترحنا تدخل الوسطاء ولكن اثيوبيا كانت ترفض تدخل أى وسطاء فى المفاوضات.