بـ8.5 جنيه وبمواصفات عالمية.. تفاصيل إضافة الكمامات على بطاقات التموين

أكد هشام الدجوي، مسؤول لجنة التموين بشعبة المواد الغذائية بالجيزة، بدء الدولة في طرح الكمامات على البطاقات التموينية ، مشيرا إلى أنه تم طرحها بالفعل على الكوبونات بالسيستم الخاص بالسلع التموينية.





وأشار هشام الدجوي، خلال حواره لـ فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة وفرت 40 مليون كمامة خلال شهري يوليو وأغسطس، بمعدل كمامتين لكل بطاقة تموين.





وأوضح أنه مع زيادات أعداد طرح الكمامات ، سيتم إتاحة إستبدالها بنقاط الخبز ، ليتمكن المواطن في الحصول على عدد أكبر من الكمامات.





وتابع أن الكمامة ستكون قماشية، والتي تمكن المواطن من تعقيمها وأرتدائها أكثر من مرة، لافتا إلى أن سعرها 8 جنيهات ونصف، وفي الأيام المقبلة ستتوافر بأسعار أقل.





وأضاف "الدجوي" أن الكمامات المطروحة ستكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية للكمامات، وجرى التعامل معها في أكثر من جهة.