28 إجراء اتخذتها جامعة الأقصر قبيل الامتحانات.. تعرف عليها

اتخذت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية في إدارة أختبارات السنوات النهائية ، وذلك فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلى نعرض 28 اجراء اتخذت الجامعة فى اختبارات السنة النهائية لطلاب الجامعة .

1. وفرت الجامعة عدد من ماكينات رش المعقمات بصورة آلية.

2. وفرت الجامعة كمية كبيرة وكافية وذات جودة عالية من المعقمات اللازمة لتعقيم لجميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل

3. توفير الصابون وسوائل التعقيم للايدى فى جميع دورات المياه والكنترولات وغرف الاسئلة وداخل قاعات الاختبارات.

4. توفير الكميات اللازمة من القفازات والكمامات لجميع منتسبي الجامعة تعطى لهم بصورة يومية.

5. تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من اساتذة كلية الطب بالاضافة الى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والاشراف على تطبيق جميع التعليمات الصحية المتبعة فى هذه الظروف.





أقرأ أيضًا :

بعد إصابته بكورونا .. مدير مستشفى الاقصر: عزلت نفسي وسأعود إلى صفوف الجيش الابيض





6. تشكيل فريق مدرب ومخصص فقط لرش وتعقيم جميع الاماكن بالكليات المختلفة على ان يقسم الفريق مجموعة فى كل كلية ويتم الرش بعد انتهاء كل اختبار. حيث ان الاختبار يعقد فى القاعة كل 48 ساعة لاعطاء فرصة جيدة للتعقيم.

7. جداول الاختبارات معدة بصورة توزيع الشعب/الاقسام لتخفيف عدد الذين يؤدون الاختبار فى اليوم الواحد.

8. تجهز فى كل كلية لجنة خاصة للاختبار اى طالب يتضح عليه اعراض مرضية.

9. توضع ارقام الجلوس الطلاب على الكراسي فى غلاف بلاستيكى وذلك للحفاظ عليها اثناء الرش والتعقيم.

10. يراعى ان تكون فى اليوم الواحد فترة واحدة للاختبار.

11. يراعى ان يكون بين كل يوم اختبارات واخر 48 ساعة فاصلة.

12. تخفيف عدد الطلاب فى قاعة الاختبار على الاكثر 20 طالب والمسافات بين الطلاب لا تقل عن 2 متر من جميع الجوانب.

13. ترك مسافة لا تقل عن 0.5 متر بين الطالب والحوائط داخل القاعة.

14. حضور الطلاب قبل موعد الاختبار مبكرا على الاكثر ساعة قبل بداية الاختبار.ولذلك لضمان سهولة الدخول وعدم التزاحم.

15. يمنع منعا باتا تبادل الادوات بين الطلاب ويتم التنبيه بذلك على الطلاب بضرورة إحضار كل طالب للادواتة الخاصة، بما فى ذلم التوقيع على كشوف الحضور بقلمه الخاص.

16. توافر إدوات تعقيم عند مداخل ومخارج المبانى ولا يسمح لاى شخص دخول او لخروج بدون تعقيم على الاقل الايدى.

17. التعقيم اليومى عقب كل لجنة اختبار .

18. تعليق الارشادات والتوعية الصحية لمنسوبي الكلية بصورة واضحة.

19. تعليق الارشادات على الممرات وداخل القاعات مما يضمن سيولة الحركة وانسيابها ويمنع التزاحم ويراعى المسافات الفاصلة بين الماره.

20. ضرورة لبس الكمامات لجميع منسوبى الكلية وطلابها طوال الوقت ومن ينزعها يعرض نفسة للمسائلة القانونية وسوف توزع الكمامات على الجميع مجانا.

21. بالنسبة لشئون الطلاب والملاحظين والمراقبين واعضاء الكنترولات لبس القفازات بصورة دائمة.

22. ضرورة توافر ورق الاسئلة داخل غرف الاسئلة قبل تاريخ الاختبارات باسبوع على الاقل.

23. تخفيف عدد اعضاء الكنترول داخل الغرفة فى نفس الوقت.

24. التعقيم الدورى والمستمر لغرف الاسئلة والكنترولات ومكاتب شئون الطلاب.

25. يترك أوراق إجابات الطلاب دون التعامل معها نهائيا داخل دواليب الكنترولا لمدة لا تقل على 48 سلعة من بعد استلامها من الطلاب.

26. عدم استلام اوراق إجابات الطلاب لتصحيح إلا بعد تاريخ الاختبار بـ 48 ساعة.

27. يمنع التعامل مع الاوراق بدون قفازات ويتم التخلص منها عبر انتهاء كل مهمة من مهام التصحيح الالكترونى.

28. تخزن جميع الاوراق والنتائج داخل دواليب خاصة بها داخل غرف التصحيح