بحلول 2021.. توقعات بعودة الاقتصاد الألماني إلى مستوى العام الماضي

يتوقع معهد إيفو الاقتصادي أن يتجه الاقتصاد الألماني نحو التعافي تدريجيا وذلك بعد أن تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيعود على الأرجح إلى المستوى الذي كان عليه العام الماضي بحلول نهاية 2021.





وكما قال إيفو أنه من المتوقع ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 11.9% في الربع الثاني من العام، مقارنة مع الفترة من يناير إلى مارس قبل أن ينمو 6.9% في الربع الثالث و3.8% في الربع الأخير هذا العام.









وأوضح إيفو أن الأمور ستتسحن تدريجيًا ، لكن الوضع ضبابي بسبب الجائحة ورد الفعل السياسي تجاهها.





ويتوقع إيفو انكماش أكبر اقتصاد أوروبي 6.7% في عام 2020 بأكمله ونموه 6.4% في 2021.





يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات اليوم زيادة أقل كثيرا من المتوقع لعدد العاطلين بألمانيا في يونيو حزيران، مما يقلل مخاوف من أن جائحة كورونا ستقوض سوق العمل الألماني.





وقال مكتب العمل إن 69 ألف شخص آخرين صاروا بلا عمل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مما رفع معدل البطالة إلى 6.4% من 6.3% في الشهر السابق.





ويعني هذا أن ثمة 2.943 مليون عاطل في يونيو . وكان استطلاع لرويترز توقع زيادة بمقدار 120 ألفا، مما من شأنه رفع معدل البطالة إلى 6.6%.



