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مرأة

جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:33 م
غادة عادل
غادة عادل
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هاجر هانئ
تعتبر غادة عادل من نجمات الفن اللاتى يخطفن الأنظار بجمالهن الطبيعى دون الخضوع لعلميات التجميل، وعلى الرغم من أن غادة عادل تخطت  الأربعين عاما إلا أنها لازالت تحافظ على رشاقتها وأناقتها.

تتسم الفنانة غادة عادل بأقتنائها فى إختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و المهرجانات السينمائية، فهى تحرص على اختيار قطع الملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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ولكن رغم اهتمامها الكبير بالموضة إلا أن تعرضت الفنانة غادة عادل خلال ظهورها فى بعض المناسبات للانتقاد الشديد من قبل جمهورها ومتابعيها، بسبب بعض الفساتين الجريئة و المثيرة  التى ظهرت بها.

كما تميل غادة عادل إلى ارتداء قطع الملابس الغريبة و الغير تقليدية وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن، ورغم ذلك تتمتع بذوق راقى ورفيع فى اختيار الأزياء التى تظهر بها.

جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد
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