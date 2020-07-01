AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بنسبة امتلاء 75%.. وزير الطيران: تسيير 16 رحلة من مطار القاهرة في أول يوم تشغيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:52 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.


واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لأعضاء الحكومة ولجموع المصريين بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من مصير مجهول، مؤكدًا أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، لأنها شهدت تلاحمًا بين قوى الشعب وقواته المسلحة الباسلة، وفتحت الطريق أمام مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.



وخلال الاجتماع، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها، مؤخرًا، للمستشفى الميداني المتميز الذي أنشأته القوات المسلحة، متوجها بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة ولقواتنا  المسلحة على قيامهم بإنشاء هذا المستشفى بتلك الإمكانات الكبرى في وقت قياسيّ.


كما أشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية، التي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والقومية الكبرى في قطاعات مختلفة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن ما شهدناه من مشروعات إنما يبعث على الفخر والاعتزاز؛ نظرًا لأنها مشروعات ضخمة تم تنفيذها في أوقات قصيرة للغاية.


وقال رئيس الوزراء: "بعد أن كان الزمن القياسي لإنشاء كوبرى يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، أصبح الآن يتراوح تنفيذه بين شهرين وثلاثة أشهر، في ظاهرة لا تحدث في أي دولة بالعالم، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا، ويضع علينا عبء ضرورة الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشروعات بتلك الوتيرة وبنفس القوة، وصولًا لتحقيق جميع أوجه التنمية في مختلف القطاعات".


وأكد أنه سيتم البدء في تنفيذ حملة تطوير لمختلف الميادين الكبرى والشهيرة، وذلك على غرار ما شهده ميدان التحرير من أعمال تطوير، وذلك في إطار تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، وإعادة الوجه الحضاري لتلك الميادين.


من جانبه، أحاط السيد سامح شكري، وزير الخارجية، المجلس علمًا بتطورات ملف سد النهضة، مؤكدًا أن عقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة طلب مصر بفتح النقاش حول هذا الموضوع يُعد تطورًا مهمًا في مسار الملف.


وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول السد.


من ناحيته، أعرب الطيّار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، عن تهنئته للشعب المصري على افتتاح مطاريْ العاصمة الدولي وسفنكس الدولي، لافتًا في هذا السياق، إلى أنه تم تسيير 16 رحلة من مطار القاهرة بنسبة امتلاء 75% في أول يوم تشغيل، وفي العودة ستصل إلى 95%، ومن المتوقع أن تصل نسبة الامتلاء هذا الأسبوع إلى نحو 60%.


من جانبه، نوّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم فتح الأندية ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا تامًا بالإجراءات الاحترازية، كما أن هناك لجانا رقابية؛ للتأكد من جدية تطبيق هذه الإجراءات، مشيدًا بالحالة الإيجابية التي نتجت عن قرار إعادة فتح الأندية.


وأحاط الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، المجلس علما ببداية أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن هناك مراعاة كاملة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تشكيل لجان امتحانات خاصة للأمراض المزمنة والحوامل، مراعاة لظروف جائحة كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب المحافظين بإزالة مخالفات البناء وإحالتها للنيابة العسكرية

إزالة التشوهات البصرية.. رئيس الوزراء يتابع المرحلة النهائية لإضاءة ميدان التحرير

تحفة معمارية.. شاهد أحدث الصور لميدان التحرير قبل وضع اللمسات الأخيرة في تجديده

نقلة حضارية .. فيديو من الشئون المعنوية لعرض المشروعات الكبرى التي افتتحها الرئيس

طرق وكباري ومطارات وقصر البارون.. ننشر التفاصيل الكاملة لافتتاحات الرئيس اليوم

الرئيس يفتتح مشروعات طرق وكباري ومطارات وقصر البارون.. تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.. ورئيس الوزراء: 4.5 تريليون جنيه تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها في 6 سنوات

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد الشرنوبى يطلب الزواج من هدى المفتى

حكم قراءة القرآن بصوت عالي في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح

نيرمين الفقي: أول مرة في حياتي يتعملي مفاجأة لعيد ميلادي

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ينتقل من الخنازير للبشر.. الصحة العالمية تعلق على الفيروس الجديد بالصين

ضبط أدمن صفحة "تسريب امتحانات 3 ثانوي بإذن واحد أحد"

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

شرم والغردقة تستقبلان طائرتين من كييف الأوكرانية.. صور

بالفنون الشعبية | استقبال أول طائرة سياحة من أوكرانيا بمطار الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون