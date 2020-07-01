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أخبار البلد

تطورات سد النهضة على طاولة مباحثات الحكومة .. تفاصيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:53 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم البدء في تنفيذ حملة تطوير لمختلف الميادين الكبرى والشهيرة، وذلك على غرار ما شهده ميدان التحرير من أعمال تطوير، وذلك في إطار تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، وإعادة الوجه الحضاري لتلك الميادين.

من جانبه، أحاط سامح شكري، وزير الخارجية، المجلس علمًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة ان  بتطورات ملف سد النهضة.


واكد أن عقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة طلب مصر بفتح النقاش حول هذا الموضوع يُعد تطورًا مهمًا في مسار الملف، وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول السد.

من ناحيته، أعرب الطيّار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، عن تهنئته للشعب المصري على افتتاح مطاريْ العاصمة الدولي وسفنكس الدولي، لافتًا في هذا السياق، إلى أنه تم تسيير 16 رحلة من مطار القاهرة بنسبة امتلاء 75% في أول يوم تشغيل، وفي العودة ستصل إلى 95%، ومن المتوقع أن تصل نسبة الامتلاء هذا الأسبوع إلى نحو 60%.


ومن جانبه، نوّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم فتح الأندية ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا تامًا بالإجراءات الاحترازية، كما أن هناك لجانا رقابية؛ للتأكد من جدية تطبيق هذه الإجراءات، مشيدًا بالحالة الإيجابية التي نتجت عن قرار إعادة فتح الأندية.

وأحاط الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، المجلس علما ببداية أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن هناك مراعاة كاملة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تشكيل لجان امتحانات خاصة للأمراض المزمنة والحوامل، مراعاة لظروف جائحة كورونا.

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