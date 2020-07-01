وزير الخارجية: لدينا خيارات أخرى لحل أزمة سد النهضة والمصلحة ألا نكشف عنها الآن.. فيديو

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر لديها خيارات أخرى لحل أزمة النهضة، ولكن من المصلحة ألا نكشف عن خياراتنا، لافتًا إلى أن مصر تسعى للاتفاق والعمل من خلال الأطر السياسية.









وأضاف وزير الخارجية ، فى لقاء عبر فضائية "العربية": "نحن نتعامل فى قضية مختلفة والمواقف تختلف، ولا بد أن نكيف الخيارات وفقًا للمواقف"، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع جميع القضايا والتحديات بشكل كامل.









وأكد أن مصر بمؤسساتها المختلفة لديها القدرة على التعامل مع القضايا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستحافظ على مصالحها وستتعامل مع التحديات المختلفة.









وأوضح أن مصر لجأت إلى كل الوسائل فى إطار الاتصالات المباشرة وغير المباشرة ولم تغفل الإطار الأفريقي، مشددًا على أن مصر حتى آخر لحظة كانت جميع لقاءات الرئيس وجولاته فى القارة الأفريقية تتناول قضية سد النهضة.









وأشار إلى أن آخر جولة قام بها كان فى القارة الأفريقية لتوصيل رسائل من الرئيس لجميع الزعماء الأفارقة سعيًا للتفاعل تجاه قضية سد النهضة، مؤكدًا أن مصر دائمًا تمد يدها بالخير.