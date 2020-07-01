AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ابتهاجا بثورة 30 يونيو.. مهرجان الطائرات الورقية يزين سماء كفر الشيخ بألوان علم مصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:08 م
الطائرات الورقية
الطائرات الورقية
Advertisements
محمود زيدان
شاركت مراكز شباب كفر الشيخ بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو في مبادرة وزارة الشباب التي أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة "ارفع راسك فوق " واستضافت الشباب والطلائع فى سباق الطائرات الورقية التى تحمل ألوان علم مصر  .

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المبادرة جاءت بمشاركة مايزيد عن 600 من كافة فئات المجتمع بتحليق طائرات ورقية بلون علم مصر لتتزين السماء بأعلام مصرية في وقت واحد بمشاركة الهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن  كافة مراكز الشباب استعدت قبلها بوقت كافٍ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستضافة المشاركين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وقاموا بإطلاق طائراتهم الورقية للتسابق والمرح. 
 
أضاف أن المهرجان يأتي فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بذكرى 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي بطريقة مبتكرة ، آمنة سعيا لإعلاء روح الانتماء لدى الشباب تمت فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ابتهاجا بثورة 30 يونيو.. مهرجان الطائرات الورقية يزين سماء كفر الشيخ بألوان علم مصر
ابتهاجا بثورة 30 يونيو.. مهرجان الطائرات الورقية يزين سماء كفر الشيخ بألوان علم مصر
ابتهاجا بثورة 30 يونيو.. مهرجان الطائرات الورقية يزين سماء كفر الشيخ بألوان علم مصر
ابتهاجا بثورة 30 يونيو.. مهرجان الطائرات الورقية يزين سماء كفر الشيخ بألوان علم مصر
ابتهاجا بثورة 30 يونيو.. مهرجان الطائرات الورقية يزين سماء كفر الشيخ بألوان علم مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الشباب والرياضة بالغربية: حملات توعوية وتوزيع كمامات بالمجان للوقاية من كورونا

أونلاين.. برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالشباب والرياضة في كفر الشيخ.. صور

احتفالًا بـ 30 يونيو.. الشباب والرياضة تنظم مهرجان الطائرات الورقية تحت شعار «ارفع راسك فوق»

محافظ القاهرة: الدولة تشهد حاليا حركة بناء غير مسبوقة

بالطائرات الورقية.. إطلاق مبادرة ارفع رأسك فوق احتفالا بذكرى 30 يونيو في الدقهلية.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الأسمرات بـ30 يونيو.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: لدينا خيارات أخرى لحل أزمة سد النهضة والمصلحة ألا نكشف عنها الآن.. فيديو

بنسبة امتلاء 75%.. وزير الطيران: تسيير 16 رحلة من مطار القاهرة في أول يوم تشغيل

بعد إعلان قطونيل.. ميس حمدان متهمة بالتنمر على الفتيات المحجبات أصحاب الأسنان غير المتناسقة

فيديوجراف.. أزمات فى حياة عبلة كامل

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

لمواجهة تداعيات انتشار الأوبئة.. استثناء من لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه من خصومات المساهمة التكافلية

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

مصر ملتزمة بالإطار الزمني .. شكري يرد على احتمالات استخدام الصين حق الفيتو لصالح إثيوبيا

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون