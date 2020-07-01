ابتهاجا بثورة 30 يونيو.. مهرجان الطائرات الورقية يزين سماء كفر الشيخ بألوان علم مصر

شاركت مراكز شباب كفر الشيخ بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو في مبادرة وزارة الشباب التي أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة "ارفع راسك فوق " واستضافت الشباب والطلائع فى سباق الطائرات الورقية التى تحمل ألوان علم مصر .





وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المبادرة جاءت بمشاركة مايزيد عن 600 من كافة فئات المجتمع بتحليق طائرات ورقية بلون علم مصر لتتزين السماء بأعلام مصرية في وقت واحد بمشاركة الهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة.





وأشار إلى أن كافة مراكز الشباب استعدت قبلها بوقت كافٍ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستضافة المشاركين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وقاموا بإطلاق طائراتهم الورقية للتسابق والمرح.

أضاف أن المهرجان يأتي فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بذكرى 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي بطريقة مبتكرة ، آمنة سعيا لإعلاء روح الانتماء لدى الشباب تمت فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



