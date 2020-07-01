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أخبار البلد

النقل: 1.2 مليون راكب إستقلوا مترو الانفاق أمس و504 الاف بالسكة الحديد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الثلاثاء، 

وبلغ عدد ركاب الخط الأول 701016، والخط الثاني 456163، والخط الثالث 74919، بإجمالي 1232098 راكبا.

و أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، حيث وصل عدد الركاب إلى 504354 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.

وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد، على جميع الخطوط بلغ 834 رحلة، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر الموصلات العامه ليبدا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.
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