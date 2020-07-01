وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية

أكد وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 29 سفينة ووصول 28 بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد، فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 77 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 160830 ألف طن بضائع عامة ، واستيراد 222823 ألف طن حديد وذرة وزيت طعام .