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أخبار البلد

وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكد وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 29 سفينة ووصول 28 بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد، فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ  77 سفينة.
 
 
وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 160830 ألف طن بضائع عامة ، واستيراد 222823 ألف طن حديد وذرة  وزيت طعام  .
 
 
كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
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