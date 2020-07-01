السحر موجود.. أمين الفتوى يرد بقوة على من يذهب إلى السحرة والمشعوذين.. شاهد

هل السحر يمنع الرزق أو يؤدي لموت الإنسان؟





نبه الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أن زمن السحر قد ولى ، وأنه الآن لا يستطيع الجن فعل أي شيء مع الإنسان، بل على النقيض الجن أصبح الآن هو الذي يتعلم من الإنسان المكر والترتيبات والخداع، وقد فاض به من بني الإنسان لعجزه أمامهم.









كثيرا من الجن قد انسحب إلى أعالي الجبال وأطراف المحيطات، وترك بني الإنسان منذ زمن وأنهم يتدبرون بني البشر، وما يصنعون من الدسائس والمكائد، ويتعجب من حاله لأنه لم تأت مثل تلك الأفكار على باله يوما. وتابع « جمعة» ردا على تساؤل حول ما إذا كان السحر أو الجن يستطيع أن يحول دون وصول الرزق أو أن يؤدي إلى موت إنسان، قائلًا: أن









وواصل عضو هيئة كبار العلماء أن أعمال السحر وتسخير الجن لإلحاق الأذية ببني البشر كان يمكن بل، وكان يحدث في الماضي منذ زمن، ولكن الآن طغيان وتجبر بني البشر لا نهاية له، بل يفر من مثله الجن ويشكو.









وعلق المفتي السابق على السؤال مازحًا: " اتركوكم من الجن وأفعاله وركزوا على ما نحن فيه الآن, ويجب أن يهتم كل إنسان بنفسه ولا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور".

















علاج السحر والحسد:





أوضح الدكتور عمرو الورداني ، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا شعر الإنسان بأعراض تعب مفاجئ؛ لا ينبغي أن ينصرف ذهنه إلى أنه مسحور.









وأضاف الدكتور عمرو الورداني، فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « أصبت بالسحر، كيف أتعالج منه؟ » أنه لا ينبغي الجزم بأمور السحر، وإنما ينبغى البحث وراء الأسباب الواقعية واستشارة الطبيب عند الشعور بمرضٍ عضوي أو نفسي.









ونصح أمين الفتوى السائلة بتحصين نفسها بالمداومة على أذكار الصباح والمساء وقراءة سورة البقرة والمعوذتين وسورة ياسين وآية الكرسي.









ونوه مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء إلى عدم إنكار السحر، وإنما التعجب من سرعة تعليق الإحباطات أو الإخفاقات والأضرار المادية أو النفسية على شماعات غيبية، ليبرر الإنسان لنفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا.

















سورة تبعد الجن والشياطين عن المنزل وتُبطل السحر:









أكد الدكتور محمد عبد السميع ، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن القراءة والاستماع إلى سورة البقرة يقي الإنسان من السحر ويطرد الشياطين من المنزل.









واستشهد عبد السميع، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، بما روي عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337)، والبطلة: هم السحرة.









وأكمل أن سورة البقرة تطرد الشياطين من البيوت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم.















