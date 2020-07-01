محمود حميدة يستعيد ذكرياته في سيوة قبل 20 عاما.. شاهد

نشر الفنان محمود حميدة صورة له من سيوة قبل 20 عام، ليتذكر بها رفاقه هناك.

وكتب:"سيوة من ٢٠ سنه ودلوقتى ما أجمل لقاء الأهل، الشيخ عبد الرحمن جبريل وأسرته الكريمه ربنا يدوم الحب".

ونشر الفنان محمود حميدة صورة قديمة من خلال صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود حميدة فى صورة تجمعه بالفنان الراحل أحمد زكي وهو يقوم باحتضانه، وكتب معلقًا على الصورة "السند الأول".

يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش".

"الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.