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فيديوجراف.. الأهلي يقاضي الزمالك رسميًا بسبب لافتة نادي القرن

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:02 م
نادي القرن الحقيقي
نادي القرن الحقيقي
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محمد سمير
أرسل النادي الأهلي اليوم إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، بداعي تعديهما على العلامة التجارية للنادي المتعلقة بلقب "نادي القرن الأفريقي"، وما لها من حماية قانونية.

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وكان نادي الزمالك قد أعلن رفضه للقرار الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل 20 عاما، بمنح الأهلي لقب نادي القرن، بداعي أن النادي الأبيض كان الأكثر حصولا على البطولات بـ9 ألقاب، مقابل 7 لنظيره الأحمر.

وقام مجلس إدارة الزمالك برفع لافتات في محيط النادي، تحمل شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي، بالإنجازات والبطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات".
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