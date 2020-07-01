بعد قرار قطع المرافق خلال 3 أشهر | برلمانى يطالب البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة لطلاء واجهات المنازل

اقترح النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، مساهمة البنك المركزي في توفير قروض بفوائد ميسرة للمواطنين، لمدة عامين، للمساهمة في طلاء واجهات المنازل.





وقال النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كل فئات المجتمع تمر حاليا بظروف اقتصادية صعبة بسبب فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات، مشيرا إلى أنه بعد تحديد مهلة 3 شهور يجب أن يتدخل البنك المركزي لعمل قروض ميسرة لمدة عامين للمواطنين لمساعدتهم في تنفيذ قرار الحكومة.





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وأشاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بالاهتمام غير المسبوق من جانب مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، والاهتمام بالشكل الجمالي للمحافظات، وهو ما لم يكن في حسبان أيا من الحكومات السابقة.









وكان رئيس الوزراء، قد وجه المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة.