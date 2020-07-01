نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات العزل للاطمئنان على الخدمة الصحية

قامت الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية بجولة مفاجئة لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

















وشملت الجولة تفقد مستشفى قليوب المركزى وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وشدد نائبا المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن انتظام الفريق الطبي للعمل بالمستشفى .









كما تم المرور على مستشفى حميات طوخ للتأكد من تقديم الخدمة الطبية بشكيل جيد لمرضى عزل فيروس كورونا ووجه نائبا المحافظ بوضع لوحات ارشادية للمصابين بمناطق العزل.









وفاجأ نائبا المحافظ مستشفى بنها التعليمى بزيارة قسم الاستقبال بالاضافه الى تفقد قسم الاشعة وشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة ووضع خط سير للمريض والفصل بين المرضى لمنع انتشار العدوى.









كما أكد نائبا المحافظ حرصهما على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها.