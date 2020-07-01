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رياضة

يويفا يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، عن مواعيد النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021.

وجاءت مواعيد دوري أبطال أوروبا والتي أعلن عنها اليويفا كالآتي:

- قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 1 أكتوبر عام 2020

- انطلاق دور المجموعات يوم 20 أكتوبر 2020

- انتهاء دور المجموعات يوم 9 ديسمبر 2020

- ذهاب دور ثمن النهائي : أيام 16، 17، 23، 24 فبراير 2021

- إياب دور ثمن النهائي : أيام 9، 10، 16، 17 مارس 2021

- ذهاب دور ربع النهائي : أيام 6، 7 إبريل 2021

- إياب دور ربع النهائي : أيام 13، 14 إبريل 2021

- ذهاب دور نصف النهائي : 27، 28 إبريل 2021

- إياب دور نصف النهائي : 4، 5 مايو 2021

- نهائي دوري أبطال أوروبا :  29 مايو 2021 في ملعب أتاتورك بتركيا

يذكر أن دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية لم تنته بعد، فتوقفت البطولة في شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنها ستعود في السابع من شهر أغسطس.
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