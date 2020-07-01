يويفا يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، عن مواعيد النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021.





وجاءت مواعيد دوري أبطال أوروبا والتي أعلن عنها اليويفا كالآتي:





- قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 1 أكتوبر عام 2020





- انطلاق دور المجموعات يوم 20 أكتوبر 2020





- انتهاء دور المجموعات يوم 9 ديسمبر 2020





- ذهاب دور ثمن النهائي : أيام 16، 17، 23، 24 فبراير 2021





- إياب دور ثمن النهائي : أيام 9، 10، 16، 17 مارس 2021





- ذهاب دور ربع النهائي : أيام 6، 7 إبريل 2021





- إياب دور ربع النهائي : أيام 13، 14 إبريل 2021





- ذهاب دور نصف النهائي : 27، 28 إبريل 2021





- إياب دور نصف النهائي : 4، 5 مايو 2021





- نهائي دوري أبطال أوروبا : 29 مايو 2021 في ملعب أتاتورك بتركيا



