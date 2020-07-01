AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتلي واشتباكات في الشوارع والجيش ينتشر.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تظاهرات حاشدة، وقتلى في الشوارع، واشتباكات عنيفة، أعقبها قرار بنزول قوات الجيش، هكذا يعيش الشارع الإثيوبي منذ أيام،  عقب مقتل المغني الثوري هاشالو هونديسا، بالرصاص في شوارع أديس أبابا. 


هاشالو، الفنان الثوري الذي كان مصدر إلهام لجماعة الأورومو الإثيوبية، تحول موته إلى شرارة أشعلت شوارع اثيوبيا، وخاصة العاصمة أديس أبابا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 


وقررت الحكومة الاثيوبية- في محاولة منها للسيطرة على الأوضاع في البلاد- قطع الإنترنت والاتصالات، وإغلاق عدد من وسائل الإعلام، وإلقاء القبض على معارضين وإعلاميين، ومحامين، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، لتندلع مواجهات عنيفة، سقط على أثرها 81 قتيلا. 


لم يصمت المجتمع الدولي طويلا عن الجرائم المرتكبة في اثيوبيا، وخرجت المنظمات الدولية مطالبة بإجراء تحقيق شامل حول مقتل هاشالو هونديسا، حيث نادت منظمة العفو الدولية بضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه حول هذه الجريمة. 


وطالبت العفو الدولية السلطات في إثيوبيا بتقديم أي شخص يشتبه في تورطه ب أنه مسؤول عن مقتل المغني هاشالو، للعدالة.


وتواصل ضجيج الاشتباكات في شوارع أديس أبابا، لتندلع مواجهات مباشرة بين الشرطة الإثيوبية والمحتجين، أسفرت عن وقوع تفجيرات وأعمال عنف في الشوارع. 


وكان القرار الأخير من قبل الحكومة الإثيوبية، هو خروج الجيش وانتشاره بشوارع العاصمة، في محاولة للسيطرة على الأوضاع التي خرجت عن قدرة الحكومة، التي يراها المتظاهرون خائنة، ورفضت حلم جماعة الأورومو في الحرية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من هو مكونين ولد ميكائيل الذي حطم الإثيوبيون تمثاله بعد مقتل المغني؟

بسبب المظاهرات.. مقتل وإصابة عدة أشخاص إثر 3 انفجارات في إثيوبيا

نددوا بمقتل المغني هونديسا.. إثيوبيا تعتقل نشطاء معارضين

العفو الدولية تطالب إثيوبيا بتحقيق العدالة لمقتل هاشالو هونديسا وإعادة الإنترنت

مقتل 10 على الأقل خلال احتجاجات في إثيوبيا

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

ترشيحاتنا

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

صواريخ إس 400 ليست الأولى.. تعرف على أهم القضايا الشائكة بين تركيا وأمريكا

"الديهي" يناشد هيئة الاستعلامات الرد على ادعاءات مجموعة العمل الأمريكية ضد مصر

ضخ دماء جديدة في المواقع.. الانتهاء من حركة تنقلات أفراد الشرطة

من اليوم ولمدة أسبوعين.. 12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن جهاز إيكمو

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير