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توك شو

58 سنة شيل وحط.. حدوتة عم عاطف أقدم شيال في الموسكي.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:57 م
عم عاطف، أقدم شيال
عم عاطف، أقدم شيال في روكسي
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اسراء صبري
روى عم عاطف، أقدم شيال في الموسكى حكايته مع المهنة قائلا: "عمري 94 سنة ومش عارف أقعد من الشغل عشان معايا وعندي ناس بتاكل"، متابعا: "ابني الكبير معاه أولاد وبياخد مني كل يوم 25 جنيها".

وتابع عم عاطف خلال حواره مع برنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أي" ، قائلا: "عندي ولادين كمان قاعدين من غير شغل، ابني راح اشتغل وعاش في العاصمة الإدارية الجديدة لما مبقاش في شغل عندنا".

وواصل قائلا: "مقدرش اقعد من الشغل عندي مسئولية عندي أحفاد عايزين ياكلوا وأولاد عايزين ياكلوا، معقبا "مقدرش اقعد ياما".

وأضاف "انا في الاول كنت بشتغل سواق وشغال قومسيونجي، كنت بشتغل كل دول من 65 سنة، لما راسي أتكسرت وعيني راحت اشتغلت شيال وبقالي 58 سنة بشتغل شيال في الموسكي".
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