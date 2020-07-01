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رياضة

محمد مصيلحي: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية في مران الطائرة بالأهلي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي،  إن هناك التزامًا شديدًا من جانب الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خلال المران البدني الذي خاضه الفريق مساء اليوم، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

وأوضح أن الفريق أدى تدريبات بدنية خفيفة، مع مراعاة الحفاظ على المسافة المحددة للتباعد الاجتماعي، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد رفع الحمل البدني بصورة متدرجة.

وبدأت فرق النشاط الرياضي بالنادي في العودة إلى التدريبات، وفقًا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وبناء على درجة التلامس لكل لعبة من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقًا للمخاطبات الوزارية للنادي خلال الساعات الماضية.

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