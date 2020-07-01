نتائج واعدة من لقاح "بي تي 162 بي وان" للقضاء على كورونا

كشفت شركتان ألمانية وأمريكية، سبق ودخلتا في تعاون مشترك لهما لإنتاج لقاح يحارب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، عن نتائج واعدة تخص أبحاثهما، لتؤكدا بذلك الجهود الدولية في كل من الصين واليابان وبريطانيا عن اقتراب انتاج لقاح للفيروس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









وقالت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، إن مشروعهما حول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد ، تشير نتائجه الأولية لتقدم هام بعد التجارب السريرية، التي أجرتها الأبحاث المشتركة.









وذكرت الشركتان، أن لقاحهما "بي تي 162 بي وان"، يظهر تقدمًا بعمله على حث الأنظمة المناعية لجسم غير مصاب على إفراز أجسام مضادة أكثر قوة، من الأجسام المناعية لأشخاص أصيبوا بالفعل.









ورغم التقدم الكبير، إلا أن هذه النتائج غير نهائية ولا تزال تحتاج للمراجعة، ولم يجر التأكد بعد من قدرتها على حماية جسم الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.









ويجري الآن في العالم نحو 23 مشروعا على لقاحات لكوفيد-19، بعضها وصل مراحل متقدمة، مثل مشروعات لقاح شركة موديرنا الأمريكية ولقاح جامعة أكسفورد البريطانية ، و لقاح شركة كانسينو الصينية الذي نال موافقة الجيش الصيني، وإن كان في إطار محدود إلى الآن.



