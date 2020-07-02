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أخبار العالم

مسلح يفتح النار على مدير القوات الخاصة للجيش الكويتي

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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أحمد
أفادت وسائل إعلام كويتية في أنباء عاجلة، منذ قليل، بأن مسلحًا أطلق النار على مدير القوات الخاصة بالجيش، اللواء فيصل العيسى، ما أسفر عن إصابته. 

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المسلح أطلق النار على العيسى؛ وأصاب سيارته بعدة أعيرة نارية أثناء تفاوضه مع شخص متهم بإطلاق النار مساء أمس. 

وأضافت أن التفاوض كان على منزل أحد أقارب المتهم في منطقة ضاحية صباح السالم، وعندما توجه رجال المباحث لإلقاء القبض عليه قبل ساعة تحصن بالمنزل، وأطلق النار عليهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، "قوات الاقتحام ودروع الأمن تحاصر منزل مطلق النار في أم الهيمان، وتتفاوض معه لتسليم نفسه قبل اقتحام المنزل".
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