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رياضة

إينو: ظلمت ماديا في الزمالك وجوزيه طلبني للعب بالأهلي

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:45 ص
إينو
إينو
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حسام الحارتي
أكد معتز إينو لاعب الأهلي السابق، أنه رحل عن نادي الزمالك بسبب قلة القيمة المادية في عقده، مشيرا إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للقلعة الحمراء السابق طلب التعاقد معه بالاسم.

وقال معتز إينو، في تصريحات متلفزة أثناء استضافته على فضائية "أون تايم سبورتس"، "كنت بتكلم مع إدارة الزمالك من أجل تعديل عقدي، ولكن لم يتم تقديري، وكنت مظلومًا ماديًا".

وتابع معتز إينو، " الأهلي تحدث إليّ، فرحبت بالانتقال لصفوفه في الفترة القانونية، ولكنني طلبت التوقيع في حضور محمود الخطيب وعدلي القيعي وتحدثا مع والدي".

وأضاف معتز إينو، "عندما علم الزمالك بتوقيعي للأهلي بدأت تظهر الأموال، وعُرض علىّ بعد ذلك أكثر من الأهلي، ولكنني رفضت لأنني كنت قد وقعت بالفعل للأهلي".

وأشار معتز إينو إلى مشاركته في مباراة دوري أبطال إفريقيا لمدة دقيقة لعدم مشاركته مع الأهلي قاريا.

واختتم معتز إينو، "عندما قابلت مانويل جوزيه قال لي إنه طلب التعاقد معي بالاسم، وأبدى إعجابه بالتزامي مع الزمالك رغم معاملتهم السيئة".
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