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محافظات

خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:45 ص
محافظ قنا
محافظ قنا
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يوسف رجب

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد هى "الرشوانية - عزوز - الغلاسى" على أن يتم التطهير خلال ٧٢ ساعة.


جاء ذلك خلال جولته بقرية نجع سعيد، صباح اليوم الخميس، برفقته الدكتور عمر نائب المحافظ والمهندس صبرى مختار وكيل وزارة الرى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


ووجه الداودى، مسئولى الرى بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث.

و أشار محافظ قنا، إلى ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.


كما وجه محافظ قنا، بضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دورى والتأكد من عدم نمو ورد النيل على سطح المياه لتقليل الفاقد منها وكذلك عدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياه فى تلك الترع.


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خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
خلال ٧٢ ساعة.. محافظ قنا يوجه بتطهير ٣ ترع بقرية نجع سعيد
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