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تعليم

لجان الثانوية العامة بشمال سيناء تستعد لدخول الطلاب للامتحان

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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احمد صالح
استعدت لجان الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء ' لاستقبال طلبة وطالبات لأداء الامتحان وسط إجراءات أمنية مشددة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

حيث ؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة بالمحافظة ' شعبة علمي علوم الامتحان في مادة (الأحياء) ،.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ،

كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي ، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) ،


وقد إلتزمت جميع اللجان على مستوى المحافظة ، بتنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث يتم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، علاوة علي قياس الحرارة باستخدام اجهزة الكواشف ، كما تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب . 
وقد انتهت المديرية التربية والتعليم بالمحافظة اليوم 'من تم تركيب ١٤ بوابه تعقيم بكافة لجان الامتحان للثانوي العام بالعريش وبئر العبد بواقع ١١ لجنة ثانوي عاموالشيخ زويد و رفح ٣ بوابات .
ويصل لجمالي عدد الطلاب المقيدين في الثانوية العامة ومن لهم حق الا متحان 2903 طالب وطالبة موزعين علي 14 لجنة بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد .. منها لجنة للسيدات في العريش .

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لجان الثانوية العامة بشمال سيناء تستعد لدخول الطلاب للامتحان
لجان الثانوية العامة بشمال سيناء تستعد لدخول الطلاب للامتحان
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