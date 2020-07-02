لجان الثانوية العامة بشمال سيناء تستعد لدخول الطلاب للامتحان

وقد انتهت المديرية التربية والتعليم بالمحافظة اليوم 'من تم تركيب ١٤ بوابه تعقيم بكافة لجان الامتحان للثانوي العام بالعريش وبئر العبد بواقع ١١ لجنة ثانوي عاموالشيخ زويد و رفح ٣ بوابات .ويصل لجمالي عدد الطلاب المقيدين في الثانوية العامة ومن لهم حق الا متحان 2903 طالب وطالبة موزعين علي 14 لجنة بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد .. منها لجنة للسيدات في العريش .اقراء ايضا: