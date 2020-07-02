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أخبار العالم

فلسطين تسجل 220 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:34 ص
فلسطين تسجل 220 إصابة
فلسطين تسجل 220 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 3315 حالة
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سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3315.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية ان من بين الاصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و10 في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، وواحدة في محافظة جنين، وأخرى في محافظة قلقيلية.

ولفتت إلى أن هناك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.


وبينت ان عدد الحالات النشطة بلغ 2670، وحالات التعافي 634، والوفيات 11.
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