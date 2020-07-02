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محافظات

تحرير 48 قضية ومخالفة تموينية وصحية لمخابز ومحلات بالدقهلية

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
استعرض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم التقرير الذى عرضة السيد دايرة وكيل وزارة التموين، عن نشاط لجان المرور والتفتيش.

وبمشاركه لجنة الأغذية بمجلس مدينة المنزلة وميت غمر والممثلة من الإدارة الصحية والإدارة البيطرية وإدارة البيئة والتى جاءت بناء على توجيهاته بتكثيف حملات الرقابة التموينية، على الأسواق والمخابز ومحلات بيع الأغذية لمواجهة كل اشكال الغش التجارى والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والتلاعب بمطالب واحتياجات المواطنين.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط، 48 قضية ومخالفة تموينية وصحية شملت 8 قضايا لمحلات جزارة ذبح خارج السلخانة وتم تحريز 90 كيلو لحوم طازجة وكذا تم ضبط 18 قضية تموينية منها 4 محاضر تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها 78.10 شكارة ومحضر تجميع تجميع دقيق بلدي بكمية قدرها 6.5 شكارة.

كما تم تحرير 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون اذن رسمي 3 محاضر انتاج خبز بلدي ناقص الوزن و3 محاضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و2 محضر تصرف في سلع تموينية لبدالين تموين بإجمالي مبلغ ٤١٧٥ 4175 جنيه و2 محاضر تجميع سلع تموينية لبدالين تموين بإجمالي مبلغ 6550 جنيها ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع التموينيّة  لبدال تموين وضبط 2 مخبز بناحية أولاد ناصر وبناحية العريان بالمنزلة ينتجان خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ المنزله  لمحل بقالة بناحية الدقانوة الجديدة يبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر جنح أمن دولة طوارئ  لمحل مطعم  لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر جنح أمن دولة طوارئ لمطعم لحوم  لحيازتة كميه كبيرة من اللحوم والدواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت 4680 كجم دجاج مجمد منزوع الأحشاء  + 390 كجم سجق شرقى + 145 كجم لحوم حواوشى + 60 كجم كبدة.

كما  تم تحرير  محضر جنح أمن دولة طوارئ  لمحل جزارة بناحية مدينة المنزلة لحيازتة لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات شملت عدد 11 طبق  (500 جرام ) + 13 طبق سجق  (500 جرام)، وايضا تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ لمحل جزارة للذبح خارج المجزر الحكومى وضبط كمية 23 كجم لحوم حيه ربع خلفى.

كما تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ لمحل لتصنيع البلاستيك بناحية قرية الفروسات للغش التجارى، كما تم ضبط عدد 30 شيكارة × 25 كجم خرز.

 وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ لصيدلية بناحية مدينة المنزلة لحيازة 50 كمامة طبية واقية مجهولة المصدر ومعروضة للبيع  ومحضر جنح أمن دولة طوارئ  لصيدلية أخرى لحيازة 150 كمامة طبية واقية مجهولة المصدر ومعروضه للبيع وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

ومن جانبه قرر محافظ الدقهلية إحالة كل القضايا الى النيابة العامة، ووجه لوكيل وزارة التموين ضرورة متابعة تصرفات النيابه فى القضايا المشار إليها وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية حيال المضبوطات والمخالفين، وفقا لتصرفات النيابة، وأشار المحافظ لأهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية والبيطرية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة عملا على إرضاء المواطنين.
تحرير 48 قضية ومخالفة تموينية وصحية لمخابز ومحلات بالدقهلية
تحرير 48 قضية ومخالفة تموينية وصحية لمخابز ومحلات بالدقهلية
تحرير 48 قضية ومخالفة تموينية وصحية لمخابز ومحلات بالدقهلية
تحرير 48 قضية ومخالفة تموينية وصحية لمخابز ومحلات بالدقهلية
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