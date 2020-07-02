امتحانات الثانوية العامة اليوم.. تداول أسئلة وإجابات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة على السوشيال ميديا.. التعليم تضبط حالات غش إلكتروني في 3 محافظات.. وتوزيع حلوى وبلالين في إحدى اللجان لتخفيف التوتر

- تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة والكشف عن حرارتهم قبل الصعود للجان
- عمليات التعليم تطمئن على وصول كراسات الأسئلة لجميع اللجان قبل بدء الامتحان
أدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الامتحان في مادة (الأحياء)، اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، وبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالًا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.
كما أدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وبلغ عدد أسئلة هذا الامتحان 18 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان ساعتان، أما عن الدرجة الكلية فهي من 30 درجة.
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وأدى اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق)، وبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 20 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم.
وقد شهدت صفحات وجروبات الغش على تطبيق الواتس اب ، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان مادة الفلسفة الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، وامتحان الاستاتيكا الذي يؤديه الطلاب شعبة علمي رياضة، الذي يمتحنه طلاب علمي علوم داخل اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.
كما نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا قيل إنها تخص امتحان مادة الأحياء الذي يمتحنه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم داخل اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية الآن.
وبمجرد نشر صور الامتحانات، بدأت عملية تداول الإجابات تتم عبر صفحات الغش، ومن أبرزها صفحة "بالغش اتجمعنا".
من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها وتطبيق القانون عليه.
وقد رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفني اليوم الخميس 2 يوليو 2020، حالات الغش الإلكتروني للطالب "م. ن"، بمحافظة سوهاج، والطالب "ف. م"، بمحافظة الشرقية، والطالب "ع. ت"، بمحافظة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.
وكان مسئولو لجنة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، استقبلوا طالبات الثانوية العامة في مدخل اللجنة استقبالا مختلفا ومبهجًا عن طريق توزيع الحلوى على الطالبات، إلى جانب تعليق الزينة والبلالين على مدخل المدرسة.
وأوضح مسئولو اللجنة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تخفيف حدة التوتر على الطالبات قبل بدء عمليات التعقيم والتفتيش ودخول الفصول استعدادا لأداء الامتحان.
وحرص المسئولون عن لجنة مدرسة الشهيد مصطفى الخطيب الرسمية لغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، على توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة اليوم قبل بدء الامتحان.
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كما شهدت المدرسة المذكورة تنظيما تاما في دخول الطلاب، وتعقيمهم وتفتيشهم والكشف الحراري عليهم، قبل الصعود إلى الفصول وبدء امتحانات اليوم.
وشهدت لجنة الثانوية العامة المنعقدة بـمدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، تعليقا لتحذيرات خطيرة لطلاب الثانوية العامة على جميع جدران اللجنة.
وأكدت هذه التحذيرات المنسوبة للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم أنه يلغى امتحان لطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- غش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
- إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.
- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها.
- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها.
- السماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.
- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل اللجان.
وتم التشديد على أنه يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان، كما يعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة، وتطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءً للمادة بأكملها.
وقالت لافتة التحذيرات المعلقة على جدران اللجنة: "يلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها.
- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأي صورة من الصور.
- حيازة الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل قاعات الامتحان.
وتم التأكيد على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب أو إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.
ولوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك في الحالات التالية:
- الغش وإثارة الشغب باللجنة.
- إخفاء ورقة الإجابة والهروب بها.
- الاعتداء على أحد العاملين باللجنة أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحانات.
كما شهدت جدران اللجنة نفسها وجود لوحات إرشادية بعنوان "كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا؟".
وفي القليوبية، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن غرفة العمليات تلقت إخطارا بنقل مراقب بلجنة مدرسة أسماء بنت أبى بكر بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لمستشفي ناصر بشبرا الخيمة عقب ارتفاع درجة حرارته.
كما تم نقل طالبين بإدارتى الخصوص وغرب شبرا لمستشفي التأمين الصحي عقب الكشف عن ارتفاع درجة حرارتيهما.
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حالة الطالبين والمعلم الذين ارتفعت درجة حرارتهم بالتنسيق مع الأجهزة الصحية.
ورصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بـ محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، اليوم، الخميس، ارتفاع درجة حرارة طالبة بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، وذلك قبل دخولها اللجنة.
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وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، إنه تبين ارتفاع درجة حرارة الطالبة أثناء القياس بالكاشف الحراري، في تمام الساعة التاسعة والنصف.
وأضاف البيان، أنه جرى نقل الطالبة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى سيدي سالم لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، موضحًا أن الطالبة لم تدخل اللجنة، ولم تؤد الامتحان.
وأشار البيان إلى أن المديرية أخطرت غرفة عمليات الإسعاف لنقل الطالبة عبر سيارة كحالة اشتباه كورونا وليست إصابة.