امتحانات الثانوية العامة اليوم.. تداول أسئلة وإجابات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة على السوشيال ميديا.. التعليم تضبط حالات غش إلكتروني في 3 محافظات.. وتوزيع حلوى وبلالين في إحدى اللجان لتخفيف التوتر

وشهدت لجنة الثانوية العامة المنعقدة بـمدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، تعليقا لتحذيرات خطيرة لطلاب الثانوية العامة على جميع جدران اللجنة.









وأكدت هذه التحذيرات المنسوبة للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم أنه يلغى امتحان لطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

- غش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.

- إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.

- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها.

- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها.

- السماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل اللجان.









وتم التشديد على أنه يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان، كما يعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة، وتطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءً للمادة بأكملها.









وقالت لافتة التحذيرات المعلقة على جدران اللجنة: "يلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

- تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأي صورة من الصور.

- حيازة الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل قاعات الامتحان.









وتم التأكيد على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب أو إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.









ولوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك في الحالات التالية:

- الغش وإثارة الشغب باللجنة.

- إخفاء ورقة الإجابة والهروب بها.

- الاعتداء على أحد العاملين باللجنة أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحانات.









كما شهدت جدران اللجنة نفسها وجود لوحات إرشادية بعنوان "كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا؟".









وفي القليوبية، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن غرفة العمليات تلقت إخطارا بنقل مراقب بلجنة مدرسة أسماء بنت أبى بكر بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لمستشفي ناصر بشبرا الخيمة عقب ارتفاع درجة حرارته.



كما تم نقل طالبين بإدارتى الخصوص وغرب شبرا لمستشفي التأمين الصحي عقب الكشف عن ارتفاع درجة حرارتيهما.



وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حالة الطالبين والمعلم الذين ارتفعت درجة حرارتهم بالتنسيق مع الأجهزة الصحية.







رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بـ محافظة كفر الشيخ ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، اليوم، الخميس، ارتفاع درجة حرارة طالبة بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، وذلك قبل دخولها اللجنة.









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وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، إنه تبين ارتفاع درجة حرارة الطالبة أثناء القياس بالكاشف الحراري، في تمام الساعة التاسعة والنصف.









وأضاف البيان، أنه جرى نقل الطالبة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى سيدي سالم لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، موضحًا أن الطالبة لم تدخل اللجنة، ولم تؤد الامتحان.









وأشار البيان إلى أن المديرية أخطرت غرفة عمليات الإسعاف لنقل الطالبة عبر سيارة كحالة اشتباه كورونا وليست إصابة.