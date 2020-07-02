10 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على
السيارة.
1- تجنب تنظيف السيارة أثناء وجود الغبار والأتربة عليها حتى لا تخدش السيارة.
2- احرص على غسيل السيارة في الأماكن المظللة ولا
تنظفها تحت أشعة الشمس المباشرة.
3- استخدام الوكس أو الشمع تحت أشعة الشمس يعرضان السيارة للخدوش.
4- احرص على استخدام قطعتين من الاسفنج أثناء غسيل السيارة، أي واحدة للهيكل
الخارجي والأخرى لإطارات العجل.
5- التخلص من فضلات الطيور وتنظيفها من أول بأول لتجنب خدوش السيارة.
6- أثناء غسيل السيارة، قم بتنظيفها بحرص حتى لا تخدش السيارة واحرص على عدم
تجفيفها.
7- لا تضع الأدوات الخاصة بالسيارة على الأرض ووضعها على السقف مرة أخرى.
8- استخدام الأدوات المخصصة للسيارة.
9- قم باستخدام الملمع أثناء تجفيف السيارة.
10-
احرص على تنظيف السيارة باستمرار.