10 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة

طلاء السيارة من أبرز الأشياء التي تضفي لمسة جمالية على السيارة، خصوصًا أنها تساهم في بيع السيارة بسعر مناسب، وغالبًا ما يحرص قائد السيارة على تنظيف سيارته ولكن بطريقة خاطئة.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على السيارة.

1- تجنب تنظيف السيارة أثناء وجود الغبار والأتربة عليها حتى لا تخدش السيارة.

2- احرص على غسيل السيارة في الأماكن المظللة ولا تنظفها تحت أشعة الشمس المباشرة.

3- استخدام الوكس أو الشمع تحت أشعة الشمس يعرضان السيارة للخدوش.

4- احرص على استخدام قطعتين من الاسفنج أثناء غسيل السيارة، أي واحدة للهيكل الخارجي والأخرى لإطارات العجل.

5- التخلص من فضلات الطيور وتنظيفها من أول بأول لتجنب خدوش السيارة.

6- أثناء غسيل السيارة، قم بتنظيفها بحرص حتى لا تخدش السيارة واحرص على عدم تجفيفها.

7- لا تضع الأدوات الخاصة بالسيارة على الأرض ووضعها على السقف مرة أخرى.

8- استخدام الأدوات المخصصة للسيارة.

9- قم باستخدام الملمع أثناء تجفيف السيارة.

10- احرص على تنظيف السيارة باستمرار.