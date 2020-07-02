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أخبار العالم

روسيا تجري أكثر من 20 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس " كورونا"

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، أن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 20 مليون اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد في عموم البلاد. 
وأفاد بيان للهيئة الروسية، بأنه تم إجراء 316 ألف اختبار من هذا النوع خلال اليوم الماضي وحده، مشيرةا إلى أن روسيا كانت قد أجرت 19 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي في 28 يونيو الماضي. 
وأوضح البيان، أن 286 ألف شخص في عموم البلاد ما زالوا حتى الآن تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بالفيروس . 
وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 6760 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 661 ألفا و 165 إصابة. 
وأفاد المركز الروسي، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 662 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و317 في ضواحيها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 
وأضاف أن 6047 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 428 ألفا و 978 شخصا. وأوضح أنه تم تسجيل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9683 شخصا.
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