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تعليم

7 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:45 م
7 حالات غش في امتحانات
7 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
رصدت غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، 7 حالات غش لطلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة التجارة بنين، وتحررت محاضر بوقائع الغش.

كما رصدت غرفة المديرية، نقل طالبة بمدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة لمستشفى سيدي سالم؛ لارتفاع درجة حرارتها، وشعورها بضيق في التنفس، قبل دخول النتيجة بعد قياس درجة حرارتها، وإصابة طالبة بحالة نفسية، وأدت الامتحان بلجنة أحمد عرابي عقب تحسنت حالتها.

ورصدت  الغرفة- أيضًا - حدوث حالة إغماء لطالب بمدرسة سيدي جمال، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف، وحالة إغماء لطالبة بمدرسة بلجنة عزت الشافعي ، و حالة تشنج لطالب ، وحالة إغماء لطالب آخر  بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، وحالة تشنج لطالب بمدرسة رفاعة الطهطاوي وجرى إسعافه داخل اللجنة واستكمل امتحانه.


وكان 18 ألفًا و675 طالبًا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ، قد أدوا امتحانات مواد الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم، ومادة رياضيات تطبيقية "استاتيكا" لطلاب القسم العلمي رياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي ، وتغيب عن أداء الامتحانات 284 طالبًا وطالبة.
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