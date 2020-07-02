7 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

رصدت غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة، 7 حالات غش لطلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة التجارة بنين، وتحررت محاضر بوقائع الغش.





كما رصدت غرفة المديرية، نقل طالبة بمدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة لمستشفى سيدي سالم؛ لارتفاع درجة حرارتها، وشعورها بضيق في التنفس، قبل دخول النتيجة بعد قياس درجة حرارتها، وإصابة طالبة بحالة نفسية، وأدت الامتحان بلجنة أحمد عرابي عقب تحسنت حالتها.





ورصدت الغرفة- أيضًا - حدوث حالة إغماء لطالب بمدرسة سيدي جمال، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف، وحالة إغماء لطالبة بمدرسة بلجنة عزت الشافعي ، و حالة تشنج لطالب ، وحالة إغماء لطالب آخر بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، وحالة تشنج لطالب بمدرسة رفاعة الطهطاوي وجرى إسعافه داخل اللجنة واستكمل امتحانه.