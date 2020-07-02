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مرأة

وصفات سريعة تخلصك من إسمرار الركبتين والكوعين

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:46 م
الكوعين
الكوعين
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لمياء الياسين
وصفات سريعه يمكنك تطبيقها تساعد على  تفتيح منطقة الكوعين والركبتين فهى غنية بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E الذي يساعد على إصلاح البشرة الداكنة والتالفة.. إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد.
وصفة زيت جوز الهند

ضعي زيت جوز الهند على المناطق المصابة خاصة الكوع والركب ودلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يمتص الجلد الزيت.
يمكنك أيضًا إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج إلى 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك الركبتين والمرفقين بلطف لبضع دقائق.

وصفة العسل
يعمل العسل كمرطب طبيعي، ومع الليمون يمكن أن يعمل المعجزات على بشرتك فقط اخلطي 2 ملعقة كبيرة من العسل وعصير نصف ليمونة و 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز وضعي الخليط على المناطق الداكنة واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه.
يعمل العسل أيضًا بشكل جيد مع الحليب والصبار، يمكنك الجمع بين 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب و 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار، ضعى العجينة على بشرتك ، واتركيها لمدة 15 دقيقة ، واشطفيها بالماء الدافئ.
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