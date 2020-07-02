وصفات سريعة تخلصك من إسمرار الركبتين والكوعين



وصفات سريعه يمكنك تطبيقها تساعد على تفتيح منطقة الكوعين والركبتين فهى غنية بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E الذي يساعد على إصلاح البشرة الداكنة والتالفة.. إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد.



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وصفة زيت جوز الهند





ضعي زيت جوز الهند على المناطق المصابة خاصة الكوع والركب ودلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يمتص الجلد الزيت.

وصفة العسل

يمكنك أيضًا إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج إلى 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك الركبتين والمرفقين بلطف لبضع دقائق.يعمل العسل كمرطب طبيعي، ومع الليمون يمكن أن يعمل المعجزات على بشرتك فقط اخلطي 2 ملعقة كبيرة من العسل وعصير نصف ليمونة و 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز وضعي الخليط على المناطق الداكنة واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه.يعمل العسل أيضًا بشكل جيد مع الحليب والصبار، يمكنك الجمع بين 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب و 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار، ضعى العجينة على بشرتك ، واتركيها لمدة 15 دقيقة ، واشطفيها بالماء الدافئ.