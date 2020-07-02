النجم العالمي سوبر ساكو ضيف It's show time على cbc

يحل العديد من نجوم الفن المصريين والعالميين، ضيوفا على حلقة السبت المقبل، 4 يوليو، من برنامج It's show time المُذاع على قناة cbc، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.









يذاع لقاء خاص وحصري من الولايات المتحدة الأمريكية مع نجم الراب العالمي "سوبر ساكو"، ليتحدث عن تعاونه مع الفنان محمد رمضان وكواليس أغنية "تيك توك" التي ستجمع بينهما.









أيضا يكشف الفنان محمد مهران كواليس تحضيره لشخصية "حمادة" في مسلسل "البرنس"، الذي نافس به في الموسم الرمضاني الماضي، وكيف تدرب في ورشة ميكانيكا على دوره.









ويتحدث الفنان الشاب خالد أنور عن صعوبة شخصيته بمسلسل "خيانة عهد"، وكيف استعد للدور، وموقفه من أول تعاون له مع الفنانة الكبيرة يسرا. ويتحدث أيضا الفنان محمد عبد العظيم عن كواليس تعاونه مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل "بـ 100 وش"، كاشفا عن مشهد صعب تم ارتجاله في المسلسل.









كما يذاع لقاء خاص مع المطربة رنا سماحة، أوضحت خلاله شكل الألبوم الجديد لها، ومدى اختلافه عن تجاربها السابقة، فضلا عن الحديث عن دورها في مسلسل "جمع سالم".









يذكر أن it's show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلي تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمه دينا حويدق ومها الصغير ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة cbc.