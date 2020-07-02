محمد الشناوي يوجه رسالة لوكيل اللاعبين حازم الحديدي.. شاهد

شارك محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي جمهور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع وكيل اللاعبين حازم الحديدي.

وعلق محمد الشناوي على الصورة التي ظهر بها مع حازم الحديدي من امام احد الشواطيء قائلا "مع صاحبي وحبيبي".

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن الأندية ستعود للتدريبات .





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