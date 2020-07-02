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رياضة

محمد الشناوي يوجه رسالة لوكيل اللاعبين حازم الحديدي.. شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي جمهور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع وكيل اللاعبين حازم الحديدي.

وعلق محمد الشناوي على الصورة التي ظهر بها مع حازم الحديدي من امام احد الشواطيء قائلا "مع صاحبي وحبيبي".

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن الأندية ستعود للتدريبات .


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وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا

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