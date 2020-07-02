جدو يتألق في تدريبات الجونة .. شاهد

شارك محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور له من تدريباته مع نادي الجونة.







وحرص محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونه على ممارسة التمارين الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية قبل عودة الدوري المصري الممتاز بأيام قليلة.







وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن الأندية ستعود للتدريبات .