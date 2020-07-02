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حوادث

فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:14 م
المتهمة باستغلال
المتهمة باستغلال الطفل فى اعمال التسول فى الفيوم
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كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة ضبط ربة منزل اثناء قيامها بالتسول بطفل بمدينة الفيوم أن شقيقة المتهمة عثرت على الطفل باحدى الحدائق بمنطقة السيدة زينب اثناء التسول فاصطحبته لخالتها المتهمة للتسول به فى الشوارع .

 

وقالت المتهمة فى التحقيقات إن الواقعة منذ 10 أشهر وسجلت الطفل باسم زوجها واستخرجت شهادة ميلاد نظرا لعدم الانجاب وقررت استخدامه فى اعمال التسول

 

وتابعت المتهمة أن الطفل عندما عثروا عليه كان رضيعا واختمرت فى ذهنها تسجيله باسم زوجها وانها تقوم بالتسول به يوميا فى الشوارع لجمع الاموال

 

 

وقررت جهات التحقيق وضع الطفل احدى دور الرعاية لحين التوصل الى اسرته وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لسحب عينات DNA  تمهيدا للوصول الى اسرته وأمرت جهات التحقيق بعرض الطفل على المستشفى واجراء تحاليل وفحوصات طبية وتوفير الرعاية الطبية الكاملة .

ووجهت جهات التحقيق للمتمة وزوجها وابنة شقيقتها تهم التزوير واستغلال طفل فى اعمال التسول

 

وتبين من التحريات أن المتهمة تقوم بالتسول بالطفل امام احد المستشفيات بالفيوم واثناء مشاهدة الاهالى لها شكوا فيها وان الطفل مخطوف نظرا لاختلاف لون البشرة بينهما مما ادى الى قيام الاهالى بنشر صورة الطفل مع المتهمة وعلى الفور تمكن المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول الفيوم من القبض على المتهمة والاتصال بنجدة الطفل وتم نقله الى المستشفى لتلقى الرعاية الكاملة وايداعه احدى دور الرعاية .

وتبين أن المتهمة تقوم بالتسول بالطفل منذ 10 شهور بعد العثور عليه في السيدة زينب وجار فحص بلاغات الاختطاف .    

فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور
فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور
فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور
فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور
فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور
فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور
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