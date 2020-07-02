AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية.. التعليم العالي: غياب 300 طالب و10 حالات غش وإجراءات وقائية مشددة

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:22 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
Advertisements
نهلة الشربينى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل اليوم الأول لأداء طلاب الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في 84 كلية ومعهدا من أصل 494 في أنحاء الجمهورية، في 15 جامعة من أصل 27 جامعة.



وشهدت لجان الامتحانات حضور 34623 طالبا من أصل 34928 طالبا كان يحق لهم أداء الامتحانات، ليبلغ عدد الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات 305 طلاب بنسبة أقل من 1% من إجمالي عدد الطلاب.




كما شهدت لجان الامتحانات حدوث 10 حالات غش في اليوم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المخالفين على الفور.
اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية.. التعليم العالي: غياب 300 طالب و10 حالات غش وإجراءات وقائية مشددة
اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية.. التعليم العالي: غياب 300 طالب و10 حالات غش وإجراءات وقائية مشددة
اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية.. التعليم العالي: غياب 300 طالب و10 حالات غش وإجراءات وقائية مشددة
اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية.. التعليم العالي: غياب 300 طالب و10 حالات غش وإجراءات وقائية مشددة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو والجدول خلال 48 ساعة.. وامتحانات السنة النهائية فى الجامعات والمعاهد مطلع يوليو.. والأوقاف: بث صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون المصري

وزير التعليم العالي : عدد طلاب الدراسات النهائية بالجامعات 400 ألف طالب .. وإعلان جداول امتحاناتهم خلال أيام

كواشف حرارية وتقليل عدد الطلاب باللجان.. الجامعات تستعد لامتحانات الفرق النهائية في ظل الكورونا

جامعة حلوان تعلن خطتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية

وسط إجراءات احترازية.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد للامتحانات

تعرف على استعدادات جامعة مطروح لامتحانات الفرق النهائية

ترشيحاتنا

مهلة 3 شهور قبل قطع المرافق .. تطبيق قرار طلاء وجهات المنازل على الشوارع والمدن الرئيسية أولا

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

نادي أسوان: توقعنا عودة الدوري أول أغسطس.. ونرحب باستئناف النشاط

بجمسبوت مشجر.. جوهرة تفاجئ متابعيها بإطلالة محتمشة

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي بطلة الفيديوهات الإباحية بالقليوبية

إهانة لنظام تميم.. أردوغان يسبق وزير الدفاع القطري ويتلقى التحية العسكرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على المحجبات.. إطلالات عرضت ميس حمدان للانتقاد

فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور

بجمسبوت مشجر.. جوهرة تفاجئ متابعيها بإطلالة محتمشة