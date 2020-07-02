AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارول سماحة تتصدر تريند تويتر ويوتيوب بعد ساعات من إصدار Bon Voyage

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:20 م
كارول سماحة
كارول سماحة
Advertisements
سعيد فراج - محمد نحلة
تحقق النجمة كارول سماحة وشركة لايف ستايلز ستوديوز نجاحًا كبيرًا في فيديو كليب أغنية Bon Voyage بعد اصداره بوقت قصير بعنوان CAROLE SAMAHA Ft. DJ YOUCEF.

في مصر، احتل اسم كارول سماحة التريند على تويتر بعد ساعات من نشر الفيديو كليب كما يتقدم العمل بسرعة في مراتب التريند على يوتيوب حيث يحتل حاليا" المرتبة الخامسة في لبنان كأكثر الفيديوهات تداولًا.
 

كل هذا النجاح يترافق مع أصداء جدا" ايجابية وحملة ترويجية كبيرة تشرف عليها الشركة المنتجة على مختلف منصات الاعلام الرقمي كما ويبث العمل بالتوازي على العديد من المحطات العربية وأثير اشهر الاذاعات.


ملخص القصة التصويرية عبارة عن اتصال "فيديو" بين حبيبين ينتهي بإشكال عند مرور فتاة في خلفية الكاميرا، أحداث شيقة في قالب كوميدي بحيت برعت كارول في أداء دورها وبشكل رائع ويشاركها تصويريا" الممثل باسل الزارو.


صور العمل في مصر تحت ادارة المخرجة بتول عرفة التي حرصت أن يحتوي العمل على الكثير من التجدد والإبداع والطاقة الإيجابية.


أغنية ‏"Bon Voyage" من كلمات كارول سماحة بالتعاون مع Kamala KheirBik و Layone، الحان Dj Youcef و Yann Perrier، توزيع موسيقي DJ Youcef ومن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مرحلة اللمسات النهائية.. كارول سماحة تستعد لعمل فنى جديد

كارول سماحة تقدم أغنية بالعربية والفرنسية قريبا

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة.. شاهد

الثلاثاء المقبل.. كارول سماحة تستعد لتصوير فيديو كليب جديداً.. تفاصيل

تصوير الكليب الجديد في مصر.. ظهور جديد لكارول سماحة عبر إنستجرام .. شاهد

كارول سماحة تشارك متابعيها بمقطع من أغنية صحابي

ترشيحاتنا

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

نادي أسوان: توقعنا عودة الدوري أول أغسطس.. ونرحب باستئناف النشاط

وفّري فلوسك.. طريقة عمل عجينة البيتزا الأصلية في البيت

احذر.. 5 أخطاء عند قيادة السيارة الأوتوماتيك

غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي بطلة الفيديوهات الإباحية بالقليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على المحجبات.. إطلالات عرضت ميس حمدان للانتقاد

فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور

بجمسبوت مشجر.. جوهرة تفاجئ متابعيها بإطلالة محتمشة