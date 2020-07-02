كارول سماحة تتصدر تريند تويتر ويوتيوب بعد ساعات من إصدار Bon Voyage

تحقق النجمة كارول سماحة وشركة لايف ستايلز ستوديوز نجاحًا كبيرًا في فيديو كليب أغنية Bon Voyage بعد اصداره بوقت قصير بعنوان CAROLE SAMAHA Ft. DJ YOUCEF.





في مصر، احتل اسم كارول سماحة التريند على تويتر بعد ساعات من نشر الفيديو كليب كما يتقدم العمل بسرعة في مراتب التريند على يوتيوب حيث يحتل حاليا" المرتبة الخامسة في لبنان كأكثر الفيديوهات تداولًا.





كل هذا النجاح يترافق مع أصداء جدا" ايجابية وحملة ترويجية كبيرة تشرف عليها الشركة المنتجة على مختلف منصات الاعلام الرقمي كما ويبث العمل بالتوازي على العديد من المحطات العربية وأثير اشهر الاذاعات.









ملخص القصة التصويرية عبارة عن اتصال "فيديو" بين حبيبين ينتهي بإشكال عند مرور فتاة في خلفية الكاميرا، أحداث شيقة في قالب كوميدي بحيت برعت كارول في أداء دورها وبشكل رائع ويشاركها تصويريا" الممثل باسل الزارو.









صور العمل في مصر تحت ادارة المخرجة بتول عرفة التي حرصت أن يحتوي العمل على الكثير من التجدد والإبداع والطاقة الإيجابية.







