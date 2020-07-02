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فن

حسين الجسمي يتخطي 2 مليون مشاهدة بـ"روح العشق"

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تخطت أغنية حسين الجسمي التى تحمل اسم "روح العشق" حاجز ال٢  مليون مشاهدة بعد اسبوع من طرحها عبر يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "عيدك اللي مـَر قلبي وْكل منـّا في بـلد .. بـحتفل به وآتخيّـل اني هاللحظة معاك ..كلّ عام وإنتَ أجمل شي في عمري إنوجد .. وانا مثل الشمعة هذي روح وذابت في هواك".

وتقول باقي الكلمات: "بطفي الشمعة وإذا قالو لي أتمنى وعد .. ابتسم وأغمض عيوني وابـتـمنى رضاك .. انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد .. إختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك".

أغنية "روح العشق" كلمات: العُلا، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع: زيد عادل.
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